Hakan Atilla Türkiye'ye gönderilmek üzere havaalanına transfer edildi
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Halk Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tutulduğu gözaltı merkezinden havalimanına transfer edildi.
Halk Bankası
'nın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla
, Türkiye
'ye gönderilmek üzere Amerika Birleşik Devletleri
'nde (ABD) tutulduğu gözaltı merkezinden havalimanına transfer edildi.
Halkbank'ın İran
yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle ABD'de açılan davada mahkum edilen eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla, cuma günü tahliye edilmiş,
ardından da Türkiye'ye iade işlemleri için Pensilvanya eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison'a sevk edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:52
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