Son Dakika Haberleri: Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç ve Başkonsolos Aktaş yolcu etti
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Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç ve Başkonsolos Aktaş yolcu etti

49 dakika önce

ABD'de 32 aydır tutuklu olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alber Aktaş yolcu etti.

Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç ve Başkonsolos Aktaş yolcu etti, System.String[]
ABD'de 32 aydır tutuklu olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alber Aktaş yolcu etti.
GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ
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Uğurlamadan fotoğraflar


Amerika Birleşik Devletleri, New York, Türkiye, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:59 Kaynak: DHA
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