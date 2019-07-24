Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç ve Başkonsolos Aktaş yolcu etti
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ABD'de 32 aydır tutuklu olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alber Aktaş yolcu etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:59 Kaynak: DHA
ABD'de 32 aydır tutuklu olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı New York
John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan, Türkiye
'nin Washington
Büyükelçisi Serdar Kılıç
ve New York Başkonsolosu Alber Aktaş yolcu etti.
GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ
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