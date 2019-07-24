Son Dakika Haberleri: Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç ve Başkonsolosu Aktaş yolcu etti
Son Dakika Güncel Haber

Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç ve Başkonsolosu Aktaş yolcu etti

39 dakika önce

Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç ve Başkonsolos Aktaş yolcu ettiABD (DHA) - ABD'de 32 aydır tutuklu olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı New York John F.

Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç ve Başkonsolos Aktaş yolcu etti
ABD (DHA) - ABD'de 32 aydır tutuklu olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alber Aktaş yolcu etti.
GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ
--------
Uğurlamadan fotoğraflar
Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç ve Başkonsolosu Aktaş yolcu etti
Amerika Birleşik Devletleri, New York, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz Saray'daki kritik Türkiye toplantısında neler konuşuldu? İlk açıklama geldi Bijan Kian, Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de yasa dışı lobi faaliyeti yapmaktan suçlu bulundu Parktaki bizonun saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk metrelerce havaya uçtu Bölge ihlali yapan Rusya'dan Güney Kore'ye: Pişmanız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:50:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç ve Başkonsolosu Aktaş yolcu etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]