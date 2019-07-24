Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç ve Başkonsolosu Aktaş yolcu etti
39 dakika önce
Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç ve Başkonsolos Aktaş yolcu ettiABD (DHA) - ABD'de 32 aydır tutuklu olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı New York John F.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:11 Kaynak: DHA
Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç ve Başkonsolos
Aktaş yolcu etti
ABD (DHA
) - ABD'de 32 aydır tutuklu olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı New York
John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan, Türkiye
'nin Washington
Büyükelçisi Serdar Kılıç
ve New York Başkonsolosu Alber Aktaş yolcu etti.
GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ
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