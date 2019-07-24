Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç ve Başkonsolos Aktaş yolcu etti



ABD'de 32 aydır tutuklu olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alber Aktaş yolcu etti.

