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- Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç Yolcu Etti

38 dakika önce

- Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç yolcu ettiNEW YORK - ABD'de 32 aydır tutuklu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanından Türk Havayolarının New York-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı ile İstanbul'a hareket etti.

- Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç yolcu etti
NEW YORK - ABD'de 32 aydır tutuklu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanından Türk Havayolarının New York- İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı ile İstanbul'a hareket etti.
Hakan Atilla, yerel saatle akşam 19.20'de New York- İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı ile Türkiye'ye hareket etti.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alber Aktaş Hakan Atilla'ya uçağa kadar eşlik etti. Uçağın ön tarafında oturan Hakan Atilla'ya yolcuların yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Atilla'yı taşıyan uçak 19.20 itibarıyla New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanından havalandı.
Türk Havayollarının New York- İstanbul seferini yapan Buing 777 TK 0002 sefer sayılı tarifeli uçağı Çarşamba sabahı 11.30 sularında yeni İstanbul Havalimanında olması bekleniyor.
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme iddiasıyla New York'taki mahkemede 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Türkiye'ye iade edilmek üzere Cuma günü cezaevinden çıkarılarak Göçmenlik Dairesi polislerine teslim edilmişti.
- Hakan Atilla'yı ABD'den Büyükelçi Kılıç Yolcu Etti
Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Hakan Atilla, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:34 Kaynak: İHA
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