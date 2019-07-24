Son Dakika Haberleri: Hakan Atilla'yı karşılayan Bakan Albayrak'tan açıklama
Son Dakika Güncel Haber

Hakan Atilla'yı karşılayan Bakan Albayrak'tan açıklama

1 saat önce

HAKAN Atilla'yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün bir kez daha şahit oldum" dedi.

Hakan Atilla'yı karşılayan Bakan Albayrak'tan açıklama, System.String[]
HAKAN Atilla'yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün bir kez daha şahit oldum" dedi.
ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi. Atilla'yı ailesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Atilla ile bir süre görüşen Albayrak, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çok güzel bir gün. Hayırlı bir gün. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz sağ salim ülkemize geldi. Ailesiyle buluştu. Güzel bir tatil yapacak. Dinlenecek inşallah önümüzdeki günlerde tekrardan konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün bir kez daha şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum. Allah Hakan kardeşimizden eşi ve ailesinden razı olsun. Hepsine hayırlı mübarek olsun. Ülkemize hayırlı olsun. "


- İstanbul
Mehmet Hakan Atilla, Berat Albayrak, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de gözaltına alınan Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderiliyor Şehit oğlunun isminin alt geçide verildiğini gören aile yere çöküp ağladı Erbil'deki hain saldırıda terörist, diplomat Osman Köse'nin çantasını alıp kaçmış Son dakika! Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı: 10 yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 14:55:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakan Atilla'yı karşılayan Bakan Albayrak'tan açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]