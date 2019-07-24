HAKAN ATİLLA'YI TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ (1)
1 saat önce
Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:37 Kaynak: DHA
Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul
Havalimanı'na iniş yaptı. ABD'de 32 aydır tutuklu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, New York
John F. Kennedy Uluslararası Havaalanından Türk Havayolları'nın New York-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı ile İstanbul'a hareket etmişti. Uçak saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Görüntü dökümü:
--------------------
-Uçağın inişi
- İstanbul
İki kadının kavgasında, annenin kucağındaki bebek yere düşerek can verdi ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti Meteoroloji İstanbul ve Kocaeli için sel uyarısında bulundu İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı