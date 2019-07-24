Son Dakika Haberleri: Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi (1)
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Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi (1)

1 saat önce

HAKAN ATİLLA'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi (1), System.String[]
HAKAN ATİLLA'yı  taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. ABD'de 32 aydır tutuklu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanından Türk Havayolları'nın New York-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı ile İstanbul'a hareket etmişti. Uçak saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, New York, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:38 Kaynak: DHA
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