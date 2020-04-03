Hakan Aygün, teknesinde gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakan Aygün, teknesinde gözaltına alındı - Son Dakika

Hakan Aygün, teknesinde gözaltına alındı

6 saat önce

Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak görev yapan gazeteci Hakan Aygün, bir sosyal medya paylaşımı dolayısıyla Bodrum'da gözaltına alındı.

Hakan Aygün, teknesinde gözaltına alındı, System.String[]

Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak görev yapan gazeteci Hakan Aygün, bir sosyal medya paylaşımı dolayısıyla Bodrum'da gözaltına alındı.


Gazeteci Hakan Aygün hakkında, Twitter hesabında yer alan "ey İBAN edenler" ifadesinin yer aldığı bir paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aygün'ü, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" suçlamasıyla Gümbet İskelesi'nde kaldığı teknede gözaltına alındı. Aygün'ün teknesinde de arama yapılarak bilgisayarına el koyulduğu bildirildi.


Hakan Aygün'ün Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca sorgulanacağı öğrenildi. Aygün, gözaltına alınmadan önce yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu ifade ederek kendini savunmuştu.


Emniyette işlemleri tamamlanan Aygün, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.


TCK 216. Madde:


(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. - MUĞLA

Hakan Aygün, Bodrum, TV, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:10 Kaynak: İHA

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