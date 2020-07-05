Hakan Aysev ile Funda Uyanık'tan büyüleyen konser - Son Dakika

Hakan Aysev ile Funda Uyanık'tan büyüleyen konser

Hakan Aysev ile Funda Uyanık'tan büyüleyen konserMERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) ev sahipliğinde, dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti'nin öğrenicisi 'Türk Pavarotti?

Hakan Aysev ile Funda Uyanık'tan büyüleyen konser

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MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) ev sahipliğinde, dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti'nin öğrenicisi 'Türk Pavarotti? olarak anılan Hakan Aysev ile soprano Funda Uyanık'ın verdiği konser büyük ilgi görürken, sanatseverler ve sağlık çalışanları unutulmaz bir akşam yaşadı.

Marina Amfitiyatro'da gerçekleşen 'Akdeniz Esintileri' konserine, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, sanatseverler ile sağlık çalışanları katıldı.

MDOB sanatçılarından Rufina Usmanova (piyano), Muzaffer Yoluk (klavye) ve Ziya Arman (bas gitar), konuk sanatçı olarak ise Ferit Poyraz (gitar) ve Kadir Taşur (davul) solistlere eşlik ettiği konserde, bale sanatçıları Miray Boyacıoğlu, Meltem Ayar, Yusuf Ozan Demirbaş ve Risa Ochia da görev aldı.

Yaklaşık bir saat süren konserde, napolitenler, tangolar ve Akdeniz ezgilerinden oluşan eserleri, dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti'nin öğrenicisi 'Türk Pavarotti? olarak anılan Hakan Aysev ile soprano Funda Uyanık seslendirerek, sanatseverler ve sağlık çalışanlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sırasında konuşan Hakan Aysev, Mersin'de konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Devlet Opera ve Balesi Kurumu olarak cesur ve fedakarca davranıyoruz. Çünkü pandemi gerçeğini çok iyi biliyoruz ama müziğin de ruha ve insana iyi geldiğini biliyoruz. Yine de dikkat edelim. Konserlere başladık ama bugün konserimizin bir teşekkür karşılığı var. Çünkü biz evlerimizde otururken sağlık çalışanlarımız görevlerine ölüm pahasına devam etti ve bizim için çalıştılar. Onları alkışlıyoruz dedi.

MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Biçer de kurum olarak pandemi döneminde 4 aylık bir süre seyircilerinden ayrı kaldıklarını dile getirerek, Şimdi normalleşme sürecine geçtik. Biz de artık seyircilerimizle buluşmayı arzu ediyoruz. Bu konser onlardan biri. Konserimize sağlık çalışanlarımızı davet ettik. Onlar hep en ön sırada mücadele ettiler. Onların sanatla buluşmalarını çok arzu ediyorduk. Bundan sonraki konserlerimizde onları hep davet edeceğiz diye konuştu.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Önder Atakan Canoğlu ise keyifli bir konser geçirdiklerini kaydederek, Daha önce konserler için bilet almıştık ama koronavirüs nedeniyle iptal olmuştu. Mart ayından bu yana yoğun çalışıyorduk. Uzun bir zamandan sonra bir konserde buluştuk. 30 sağlık çalışanına ücretsiz bilet verilmesi çok büyük bir jestti. Herkese ve Hakan Aysev'e çok teşekkür ediyoruz, çok keyifli bir konserdi ifadesini kullandı.

Luciano Pavarotti, Hakan Aysev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakan Aysev ile Funda Uyanık'tan büyüleyen konser - Son Dakika

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