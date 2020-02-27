Hakan Aysev sahnede dizini kırdı
6 saat önce
Çekimler biter bitmez soluğu hastanede alan Hakan Aysev'e yapılan tetkiklerde sol dizinin kırıldığı tespit edildi.
Çekimler biter bitmez soluğu hastanede alan Hakan Aysev'e yapılan tetkiklerde sol dizinin kırıldığı tespit edildi. Doktorları ameliyat olması gerektiğini söyledi, ancak ünlü tenor yoğun konser programı nedeniyle operasyonu kabul etmedi. Özel bir protez hazırlatan Aysev, 3 ay boyunca konserlere bu protezle çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:47
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