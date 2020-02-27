Hakan Aysev sahnede dizini kırdı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hakan Aysev sahnede dizini kırdı - Son Dakika Magazin

Hakan Aysev sahnede dizini kırdı

6 saat önce

Çekimler biter bitmez soluğu hastanede alan Hakan Aysev'e yapılan tetkiklerde sol dizinin kırıldığı tespit edildi.

Hakan Aysev sahnede dizini kırdı, System.String[]

Çekimler biter bitmez soluğu hastanede alan Hakan Aysev'e yapılan tetkiklerde sol dizinin kırıldığı tespit edildi. Doktorları ameliyat olması gerektiğini söyledi, ancak ünlü tenor yoğun konser programı nedeniyle operasyonu kabul etmedi. Özel bir protez hazırlatan Aysev, 3 ay boyunca konserlere bu protezle çıkacak.

Hakan Aysev, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:47 
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