Hakan Bahadır: "Bahçelievler'i Spor ve Sağlık Kenti Yapacağız"

AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır, 31 Mart'taki yerel seçimleri kazandıkları takdirde Bahçelievler'i spor ve sağlık kentine dönüştüreceklerini söyledi.

AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır, 31 Mart'taki yerel seçimleri kazandıkları takdirde Bahçelievler'i spor ve sağlık kentine dönüştüreceklerini söyledi.



Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası, dün Siyavuşpaşa Spor Kompleksi'nde yapılan birbirinden çekişmeli maçlarla sona erdi. Turnuvayı izleyenler arasında bulunan ve genç sporcularla kısa bir gösteri de yapan AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır, burada İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 31 Mart'taki yerel seçimleri kazandığı takdirde Bahçelievler'i İstanbul'un en gözde semtlerinden biri yapmayı hedeflediklerini belirten Bahadır, "Spor Bahçelievler için çok önemli. Şu anda Bahçelievler'de yaklaşık 55 bin tane lisanslı sporcumuz var. Biz de Osman Develioğlu başkanımızdan alacağımız AK Parti yerel belediyecilik bayrağını daha yükseklere çıkaracağız. Ona da sağladığı destekler, spora verdiği destekler için çok teşekkür ediyoruz. Biz bu imkanları daha da genişleteceğiz. Bahçelievler'i iki şekilde anmak istiyoruz; bir spor kenti, bir de sağlık kenti, o da hekim olduğumdan dolayı. İki değerle yükselen İstanbul'un en gözde semtlerinden biri yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"Spor yapmayan öğrenci kalmayacak"



Okullarda her öğrencinin spor yapmasına yönelik çeşitli projeler geliştirdiklerini de dile getiren Hakan Bahadır, "Ben judocuyum. Amacımız da tüm öğrencilerimizin spor yapması. Şu anda belediyemizin dördüncü sınıflara özel yüzme dersleri var. Bunu ilerleteceğiz. Okullarımızda spor yapmayan öğrenci kalmamasına dikkat edeceğiz. Çünkü artık 21. yüzyıldayız ve Avrupa'da insanlar her türlü sporu yapıyor. Türkiye'mizde de bu yaklaşık 17 yıl önce başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile başladı bu, spora önem verildi. Önceden insanlar sporu kendi imkanlarıyla yaparlardı. Belediyemiz insanlara; 'Lütfen gelin spor yapın' diyor. Sporu daha geliştireceğiz ve sporun en gözde ilçelerinden biri olacağız" şeklinde konuştu.



"31 Mart'ta tüm rakiplerimizi sandıkta yeneceğiz"



Son olarak yerel seçimlerde yarışacağı diğer adaylara da başarılar dileyen AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır, şunları söyledi:



"Biz siyasette diğer rakiplerimize de iyi çalışmalar diliyoruz. Ama AK Parti'nin yerel belediyecilik faaliyetleri artık dünyada marka olmuştur. Cumhurbaşkanımızın 1994'te İstanbul'da başladığı yerel belediyecilik faaliyetleri herkes tarafından kabul edilmiştir. İnşallah biz de 31 Mart'ta tüm rakiplerimizi sandıkta yeneceğiz." - İSTANBUL

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