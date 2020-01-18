Hakan Bilgiç Bandırmaspor'da - Son Dakika
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Hakan Bilgiç Bandırmaspor'da

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bandırmaspor'da devre arası transferleri sürüyor.

Hakan Bilgiç Bandırmaspor'da, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bandırmaspor'da devre arası transferleri sürüyor.


TFF 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Bandırmaspor'da ihtiyaç duyulan mevkiilere transferler devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Adana Demirspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen sağ bek oyuncusu Hakan Bilgiç, bordo beyazlılarla anlaşma sağladı. 27 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Bandırmaspor'da şampiyonluk parolası ile ihtiyaç duyulan mevkiilere transferlerin devam edebileceği ögrenildi. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:15 Kaynak: İHA
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