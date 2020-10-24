Hakan Bilgin: Şevket'i aramaya korkuyorum

Çoruh'un sahibi olduğu Baba Sahne'de çekilen programda Hakan Bilgin, ünlü oyuncudan korktuğunu itiraf etti. Hakan Bilgin, Şevket Çoruh'tan büyük olmasına rağmen ondan çekindiğini, aramaya korktuğunu söyleyince komik anlar yaşandı. Bilgin'in "90'lardan beri seni tanıyorum, hala ararken tedirgin oluyorum" demesi üzerine kahkaha atan Şevket Çoruh "Hakan Bilgin abimizdir büyüktür bizden ama gördüğünüz gibi yaşıt gibidir bir türlü yaşlanamadı" dedi.