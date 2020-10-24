Hakan Bilgin: Şevket'i aramaya korkuyorum
24.10.2020 14:13
Çoruh'un sahibi olduğu Baba Sahne'de çekilen programda Hakan Bilgin, ünlü oyuncudan korktuğunu itiraf etti.
Çoruh'un sahibi olduğu Baba Sahne'de çekilen programda Hakan Bilgin, ünlü oyuncudan korktuğunu itiraf etti. Hakan Bilgin, Şevket Çoruh'tan büyük olmasına rağmen ondan çekindiğini, aramaya korktuğunu söyleyince komik anlar yaşandı. Bilgin'in "90'lardan beri seni tanıyorum, hala ararken tedirgin oluyorum" demesi üzerine kahkaha atan Şevket Çoruh "Hakan Bilgin abimizdir büyüktür bizden ama gördüğünüz gibi yaşıt gibidir bir türlü yaşlanamadı" dedi.
Son Dakika Ali Koç, 5 yıl sonra kurşunlanma olayıyla ilgili konuştu: Can kaybı olsaydı bu şekilde davranılmazdı Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi Koronavirüs nedeniyle bisiklet ve motosiklet satışlarında patlama yaşanıyor Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı