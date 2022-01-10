Hakan Bulut'a tiyatro oyunu sonunda sahnede doğum günü sürprizi - Son Dakika

Hakan Bulut'a tiyatro oyunu sonunda sahnede doğum günü sürprizi

AFYONKARAHİSAR 80'ler dizisinde 'Butik Ali' rolüyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan oyuncu Hakan Bulut, İyi Kötü Çirkin adlı oyunla geldiği Afyonkarahisar'da sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşılaştı.

Ersin Korkut, Erdem Baş, Eray Yasin Işık ve Hakan Bulut'un oynadıkları 'İyi Kötü Çirkin' tiyatro oyunu için Afyonkarahisar'a gelen oyuncular 2 saat süren oyun sonrasında selamlama sırasında büyük bir sürprizle karşılaştı. 40. yaşına giren Hakan Bulut için gazeteci Ömer Mazi doğum günü sürprizi hazırladı. Oyun bitimi selamlama yapılırken sahne arkasından doğum günü pastası ve iyi ki doğdun Hakan şarkısıyla neye uğradığını şaşıran Hakan Bulut sevincini oyuncu arkadaşlarına sarılarak paylaştı.

Heyecanını ve sevincini gizleyemeyen Hakan Bulut, "Yeni yaşıma kutlamam Afyon'a nasip oldu. Seyircilerimizle, onların coşkusu ile yeni yaşımı kutladım bu yüzden çok mutluyum. Doğum günümü sahnede kutlamak nasip oldu. Bize derlerdi 'tiyatrocunun bayramı, seyranı olmaz' diye, doğruymuş. Bugünde aynen öyle oldu. Ben 40. yaşıma oyunumuzda 90. oyun oldu. Bu da Afyon'a nasip oldu, iyi ki geldik ve iyi ki onların enerjilerini aldık. Çok heyecanlandım çünkü beklemiyordum. Arkadaşlar güzel bir organizasyon yapmış, selam verdikten sonra pastayı görünce çok heyecanlandım" dedi.

Tiyatro organizasyonunu yapan Mazi ise Bulut'un yeni yaşını Afyonlularla birlikte kutladıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti.