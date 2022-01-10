Üye Girişi
Hakan Bulut'a tiyatro oyunu sonunda sahnede doğum günü sürprizi - Son Dakika

Hakan Bulut'a tiyatro oyunu sonunda sahnede doğum günü sürprizi

10.01.2022 13:16

Hakan Bulut'a tiyatro oyunu sonunda sahnede doğum günü sürpriziAFYONKARAHİSAR 80'ler dizisinde 'Butik Ali' rolüyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan oyuncu Hakan Bulut, İyi Kötü Çirkin adlı oyunla geldiği Afyonkarahisar'da sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşılaştı.

Hakan Bulut'a tiyatro oyunu sonunda sahnede doğum günü sürprizi

AFYONKARAHİSAR 80'ler dizisinde 'Butik Ali' rolüyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan oyuncu Hakan Bulut, İyi Kötü Çirkin adlı oyunla geldiği Afyonkarahisar'da sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşılaştı.

Ersin Korkut, Erdem Baş, Eray Yasin Işık ve Hakan Bulut'un oynadıkları 'İyi Kötü Çirkin' tiyatro oyunu için Afyonkarahisar'a gelen oyuncular 2 saat süren oyun sonrasında selamlama sırasında büyük bir sürprizle karşılaştı. 40. yaşına giren Hakan Bulut için gazeteci Ömer Mazi doğum günü sürprizi hazırladı. Oyun bitimi selamlama yapılırken sahne arkasından doğum günü pastası ve iyi ki doğdun Hakan şarkısıyla neye uğradığını şaşıran Hakan Bulut sevincini oyuncu arkadaşlarına sarılarak paylaştı.

Heyecanını ve sevincini gizleyemeyen Hakan Bulut, "Yeni yaşıma kutlamam Afyon'a nasip oldu. Seyircilerimizle, onların coşkusu ile yeni yaşımı kutladım bu yüzden çok mutluyum. Doğum günümü sahnede kutlamak nasip oldu. Bize derlerdi 'tiyatrocunun bayramı, seyranı olmaz' diye, doğruymuş. Bugünde aynen öyle oldu. Ben 40. yaşıma oyunumuzda 90. oyun oldu. Bu da Afyon'a nasip oldu, iyi ki geldik ve iyi ki onların enerjilerini aldık. Çok heyecanlandım çünkü beklemiyordum. Arkadaşlar güzel bir organizasyon yapmış, selam verdikten sonra pastayı görünce çok heyecanlandım" dedi.

Tiyatro organizasyonunu yapan Mazi ise Bulut'un yeni yaşını Afyonlularla birlikte kutladıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Hakan Bulut'a tiyatro oyunu sonunda sahnede doğum günü sürprizi
Hakan Bulut'a tiyatro oyunu sonunda sahnede doğum günü sürprizi
Hakan Bulut'a tiyatro oyunu sonunda sahnede doğum günü sürprizi

YORUMLAR
500

Hakan Bulut, Tiyatro, oyunlar, Doğum, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakan Bulut'a tiyatro oyunu sonunda sahnede doğum günü sürprizi - Son Dakika


Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı         
16:14
Diyarbakır'da adliye önünde gerilim! Silahların konuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı Diyarbakır'da adliye önünde gerilim! Silahların konuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı         
16:00
Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte o tarihler Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte o tarihler         
15:51
İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak         
14:21
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda         
11:08
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
16:00 Gaziantep'te; dul, yetim ve sosyal yardım alanlar suyu yüzde 50 indirimli kullanacak
16:00 Diyarbakır'da adliye önünde gerilim! Silahların konuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı
15:50 Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte o tarihler
15:42 Tarihte bir benzeri hiç yaşanmadı! Üç büyük takım hocasız kaldı
15:33 Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden Ata'ya hakarete tepki! Hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudular
15:29 7. kattan düşerek ölen Sedefnur'un yanındaki polis sevgilisi konuştu: Telefonunu göstermedi, tartıştık
15:17 Son dakika! Atanamayan öğretmenlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz
15:17 Fatih Terim'le yollar ayrıldı, dört isim öne çıktı! Birinin uçak bileti bile hazırmış!
15:02 Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi gündem oldu
14:45 Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 16:18:12. #1.12#
SON DAKİKA: Hakan Bulut'a tiyatro oyunu sonunda sahnede doğum günü sürprizi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement