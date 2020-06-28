Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı - Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in takımı Roma'yı 2-0 mağlup etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in takımı Roma'yı 2-0 mağlup etti.

Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
İtalya Serie A'nın 28'inci haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan sahasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'li Roma'yı konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Roma'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Milan'a galibiyeti getiren golleri 76'ncı dakikada Ante Rebic ve 89'uncu dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Bu sonuçla Milan puanını 42'ye yükseltirken, Roma 48 puanda kaldı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakikada sahada kaldı. Roma'da ise mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder görev almadı. Mert Çetin ise kadroda yer bulamadı.


- İstanbul
Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Milan, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 20:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:07 Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı 00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
00:23
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
00:06
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
00:01
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
23:50
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
23:25
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
23:22
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
23:14
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:09
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
23:02
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 02:40:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]