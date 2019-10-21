Son Dakika Haberleri: Hakan Çalhanoğlu'dan 1 gol, 1 asist
Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu'dan 1 gol, 1 asist

Hakan Çalhanoğlu'dan 1 gol, 1 asist

21 dakika önce

Karşılaşmada Milan'ın gollerini 20'nci dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve 81'inci dakikada Krzysztof Piatek kaydederken, konuk takımın golleri 62'nci dakikada Khouma Babacar ve 90'ıncı dakikada Marco Calderoni'den geldi.

Hakan Çalhanoğlu'dan 1 gol, 1 asist, System.String[]

Karşılaşmada Milan'ın gollerini 20'nci dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve 81'inci dakikada Krzysztof Piatek kaydederken, konuk takımın golleri 62'nci dakikada Khouma Babacar ve 90'ıncı dakikada Marco Calderoni'den geldi.


Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 1 gol 1 asistlik performansı ile yıldızlaştı. Milli oyuncu 20'nci dakikada takımının ilk golünü atarken, 81'inci dakikada Krzysztof Piatek'in attığı golde de gol pasını veren isim oldu.

Hakan Çalhanoğlu, Milan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:41 
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