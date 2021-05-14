Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Juventus ile büyük oranda anlaşma sağladı. İtalyan basınından Calciomercato, Türk futbolcunun senelik 5 milyon euro kazanacağını duyurdu. Ronaldo ve Dybala'lı forvet hattını korumak isteyen İtalyan devi, on numara bölgesini Hakan'a emanet edecek.

41 MAÇTA 9 GOL, 12 ASİST

Bu sezon Milan'da toplam 41 resmi karşılaşmaya çıkan Hakan, 9 kez gol sevinci yaşarken 12 de asist yaptı. Milan, Hakan'a 4 milyon eurodan fazlasını önermedi. Bu sezon EURO 2020'de en önemli kozlarımızdan birisi olan Hakan, turnuvanın ardından Juve'ye resmen imzayı atacak.