Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu

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Geçen sezon Milan forması giyen ve kulübüyle sözleşme uzatmayan Hakan Çalhanoğlu, İtalya'nın son şampiyonu Inter'e transfer olmuştu. Milli futbolcu, Inter formasıyla gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Sezon öncesi çalışmaları kapsamında Cratone ile hazırlık maçı yapan Inter, karşılaşmadan 6-0 üstünlükle ayrıldı. Çizme ekibinde Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla göz doldurdu. Inter'in diğer gollerini Satriano, Dimarco, Pinamonti, Sensi ve Brozovic attı.