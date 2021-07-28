Geçen sezon Milan forması giyen ve kulübüyle sözleşme uzatmayan Hakan Çalhanoğlu, İtalya'nın son şampiyonu Inter'e transfer olmuştu. Milli futbolcu, Inter formasıyla gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı.
Sezon öncesi çalışmaları kapsamında Cratone ile hazırlık maçı yapan Inter, karşılaşmadan 6-0 üstünlükle ayrıldı. Çizme ekibinde Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla göz doldurdu. Inter'in diğer gollerini Satriano, Dimarco, Pinamonti, Sensi ve Brozovic attı.
Son Dakika › Spor › Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu - Son Dakika Spor