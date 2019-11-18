Son Dakika Haberleri: Hakan Çalhanoğlu konuştu: Enes bana bırak dedi..
Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu konuştu: Enes bana bırak dedi.. - Son Dakika Spor

Hakan Çalhanoğlu konuştu: Enes bana bırak dedi..

6 saat önce

Karşılaşmadaki 2 golü de kaydeden Enes Ünal maç sonu yaptığı açıklamada, 'Ben hep kendimi hazır tutmaya çalıştım, sonunda güzel oldu.

Hakan Çalhanoğlu konuştu: Enes bana bırak dedi.., System.String[]

Karşılaşmadaki 2 golü de kaydeden Enes Ünal maç sonu yaptığı açıklamada, 'Ben hep kendimi hazır tutmaya çalıştım, sonunda güzel oldu.Oynarım oynamam hiç sıkıntı değil, buraya gelip takıma ve arkadaşlarıma en iyi şekilde yardım etmek istiyorum' ifadelerini kullandı.


Tecrübeli isim Hakan Çalhanoğlu ise penaltı pozisyonunu açıklayarak şu açıklamaları yaptı:


'Buraya rahat geldik, şartlar iyi olmasa bile elimizden geleni yaptık ve galibiyetle ayrıldık. Soyunma odasından çıkmadan önce konuşuyoruz, ben de bugünkü görevi aldım Burak ağabeyden. Burada 80 milyon kişiyi temsil ediyoruz. Enes için çok mutluyum, hatta maç öncesi penaltıyı bana bırak demişti, ben de ona bıraktım.'


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:59 
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