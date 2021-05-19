Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi

Milan formasıyla başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artıyor. Milli futbolcu, İtalyan ekibiyle yeni sözleşme görüşmelerini sürdürürken Katar'dan sürpriz bir teklif aldı.

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

SkySports'un haberine göre, Al Duhail milli futbolcuya yıllık 8 milyon eurodan 3 senelik sözleşme teklif etti. İmza parası olarak da 8 milyon euro teklif eden Katar kulübü gelecek hafta yıldız futbolcunun menajeriyle görüşecek. Haberde 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilirken, Milan ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Sözleşmesi 31 Haziran'da sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla 42 maça çıktı ve 9 gol 11 asist üretti.