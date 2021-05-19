Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
19.05.2021 17:28
Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takımıyla sözleşme yenilemek için görüşmelerine devam ederken milli oyuncuya Katar'dan sürpriz bir teklif geldi. Al Duhail takımının Çalhanoğlu'na, yıllık 8 milyon eurodan 3 senelik sözleşme teklif ettiği ileri sürüldü. Zaman zaman kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen 27 yaşındaki oyuncunun ise bu teklif karşısında ne karar vereceği merak konusu oldu.
Milan formasıyla başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artıyor. Milli futbolcu, İtalyan ekibiyle yeni sözleşme görüşmelerini sürdürürken Katar'dan sürpriz bir teklif aldı.
KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
SkySports'un haberine göre, Al Duhail milli futbolcuya yıllık 8 milyon eurodan 3 senelik sözleşme teklif etti. İmza parası olarak da 8 milyon euro teklif eden Katar kulübü gelecek hafta yıldız futbolcunun menajeriyle görüşecek. Haberde 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilirken, Milan ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Sözleşmesi 31 Haziran'da sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla 42 maça çıktı ve 9 gol 11 asist üretti.
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