Hakan Çalhanoğlu'na Almanya'dan Talip Var
1 saat önce
Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, 27 yaşındaki futbolcusu Emil Forsberg'in sakatlığının uzaması nedeniyle Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmeyi planlıyor.
Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig
, 27 yaşındaki futbolcusu Emil Forsberg'in sakatlığının uzaması nedeniyle Milan
'da oynayan Hakan Çalhanoğlu
'nu transfer etmeyi planlıyor. İtalyan basınında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun RB Leipzig'e transfer olacağı yazıldı. La Gazzetta dello Sport
'a göre Milan, Hakan Çalhanoğlu için Alman ekibinden 20 milyon Euro talep ederken, Leipzig'in ise 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı. Öte yandan Alman ekibinin 19 Ocak'ta oynanacak olan Borussia Dortmund
maçına kadar Hakan Çalhanoğlu transferine noktayı koymak istediği ifade edildi. Alman medyası, milli futbolcunun Leipzig'e transferiyle ilgili birçok habere yer verirken, başarılı futbolcunun da Leipzig'deki arkadaşı Kevin Kampl
ile buluşacağı iddia edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:21 Kaynak: İHA
Almanya Ekibi RB Leipzig, Milli Oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu Transfer Etmek İstiyor
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