Son Dakika Haberleri: Hakan Çalhanoğlu'na Almanya'dan Talip Var

Hakan Çalhanoğlu'na Almanya'dan Talip Var

1 saat önce

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, 27 yaşındaki futbolcusu Emil Forsberg'in sakatlığının uzaması nedeniyle Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmeyi planlıyor.

Hakan Çalhanoğlu'na Almanya'dan Talip Var, System.String[]
Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, 27 yaşındaki futbolcusu Emil Forsberg'in sakatlığının uzaması nedeniyle Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmeyi planlıyor. İtalyan basınında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun RB Leipzig'e transfer olacağı yazıldı. La Gazzetta dello Sport'a göre Milan, Hakan Çalhanoğlu için Alman ekibinden 20 milyon Euro talep ederken, Leipzig'in ise 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı. Öte yandan Alman ekibinin 19 Ocak'ta oynanacak olan Borussia Dortmund maçına kadar Hakan Çalhanoğlu transferine noktayı koymak istediği ifade edildi. Alman medyası, milli futbolcunun Leipzig'e transferiyle ilgili birçok habere yer verirken, başarılı futbolcunun da Leipzig'deki arkadaşı Kevin Kampl ile buluşacağı iddia edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:21 Kaynak: İHA

Milan, Leipzig, Hakan Çalhanoğlu, Güncel
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