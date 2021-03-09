Hakan Çalhanoğlu'nun yaptırdığı aslan dövmesi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı

Sezon sonunda Milan'la sözleşmesi bitecek Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Milan'ın önemli futbolcularının başında gelen milli yıldızın ismi Galatasaray ile anılmaya devam ediyor.

KALP EMOJİLİ YORUM

Milli yıldız geçtiğimiz ay Galatasaray resmi hesabının "Günaydın Galatasaray ailesi" paylaşımın altına 'kalp' yorumu bırakmıştı.

ASLAN DÖVMESİ, TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Hakan Çalhanoğlu, aslan dövmesi yaptırırken çekilmiş fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak Galatasaraylı taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı. Milli futbolcunun paylaşımı, kısa süre içinde sarı-kırmızılı taraftarlar arasında sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

"GALATASARAYLI OLMAK ANLATILMAZ, YAŞANIR"

Geçtiğimiz sene isminin sık sık Galatasaray ile anılmasını değerlendiren Milan'lı oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı, "Galatasaraylı olmak babadan, aileden gelen bir şey. Şu anda konuşuyoruz ama ileride yaşamak istiyoruz. Anlatılmaz, yaşanır! İleride inşallah olur, neden olmasın."