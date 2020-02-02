Hakan Çalhanoğlu'nun golü Milan'a yetmedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu'nun golü Milan'a yetmedi - Son Dakika Spor

Hakan Çalhanoğlu'nun golü Milan'a yetmedi

6 saat önce

İtalya Serie A'nın 22'nci haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği AC Milan, sahasında Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun golü Milan'a yetmedi, System.String[]

İtalya Serie A'nın 22'nci haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği AC Milan, sahasında Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

San Siro Stadyumu'nda oynanan müsabakada deplasman ekibi Faraoni'nin kaydettiği golle 13'üncü dakikada öne geçti. Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 29'uncu dakikada attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İki takım da ikinci yarı yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince, maç da 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı ve takımının tek golüne imza attı.

AC Milan bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek 8'inci sırada kalırken, Hellas Verona da bir maç eksiğiyle 30 puana yükseldi ve 9'uncu sıradaki yerini korudu.


Hakan Çalhanoğlu, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:42 Kaynak: DHA
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