Hakan Çalhanoğlu, resmen Inter'de

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etti. Geçtiğimiz sezonu Milan forması ile tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Çalhanoğlu, sağlık kontrollerinin ardından Inter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda Milan formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol atıp 12 asist yapma başarısı gösterdi.