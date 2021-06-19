Hakan Çalhanoğlu ve Ragnick vaadinde bulunmuştu! İbrahim Özdemir'in hayali 7. sandıkta sona erdi

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İbrahim Özdemir'in için seçim erken bitti. Galatasaray'daki heyecanlı yarışta ilk 7 sandığa Eşref Hamamcıoğlu damgasını vurdu. Hamamcıoğlu'nun en yakın takipçisi Burak Elmas oldu. Eşref Hamamcıoğlu ilk 7 sandıkta 422, Burak Elmas 252, Metin Öztürk 237, Yiğit Şardan 122 oy alırken, Özdemir 28 oy toplayabildi. Özdemir için 7. sandıktan hiç oy çıkmadı.

VAATLERİ HAKAN VE RAGNİCK'Tİ

Özdemir, seçilmesi halinde Hakan Çalhanoğlu ve Ralf Ragnick'i getireceğini vadetmişti. Ancak seçim kendisi için çok erken sonuçlandı. Özdemir, Ragnick'le prensipte anlaştığını ve haber beklediğini ifade etmişti ama bu hayaller suya düştü.