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Hakan Çalhanoğlu, Zlatan İbrahimovic'ten sonra Inter'e bir ilki yaşattı - Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu, Zlatan İbrahimovic'ten sonra Inter'e bir ilki yaşattı

22.08.2021 12:22

Milan'dan Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Fiorentina karşısında çıktığı ilk maçta 1 gol atıp, 1 asist yaptı. Hakan, İbrahimovic'ten bu yana ilk maçta gol atıp hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.

A Milli Takımımz'ın on numarası Hakan Çalhanoğlu, Inter kariyerine etkili başladı. Fiorentina maçında 4. dakikada Milan Skriniar'ın golünün asistini yaptı, 14. dakikada ise bu kez ağları sarstı. Milli futbolcu, bu performansıyla Zlatan sonrası bir ilki gerçekleştirdi.

Hakan Çalhanoğlu, Zlatan İbrahimovic'ten sonra Inter tarihinde bir ilki başardı

İLK OLDU

Hakan Çalhanoğlu, Eylül 2006'da Fiorentina karşısında Inter formasıyla çıktığı ilk maçta gol atıp hem de asist yapan Zlatan Ibrahimovic'ten bu yana, hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.

Hakan Çalhanoğlu, Zlatan İbrahimovic'ten sonra Inter'e bir ilki yaşattı

Hakan Çalhanoğlu, Milli, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu, Zlatan İbrahimovic'ten sonra Inter'e bir ilki yaşattı - Son Dakika Spor


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