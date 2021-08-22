Hakan Çalhanoğlu, Zlatan İbrahimovic'ten sonra Inter'e bir ilki yaşattı

A Milli Takımımz'ın on numarası Hakan Çalhanoğlu, Inter kariyerine etkili başladı. Fiorentina maçında 4. dakikada Milan Skriniar'ın golünün asistini yaptı, 14. dakikada ise bu kez ağları sarstı. Milli futbolcu, bu performansıyla Zlatan sonrası bir ilki gerçekleştirdi.

İLK OLDU

Hakan Çalhanoğlu, Eylül 2006'da Fiorentina karşısında Inter formasıyla çıktığı ilk maçta gol atıp hem de asist yapan Zlatan Ibrahimovic'ten bu yana, hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.