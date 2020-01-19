Hakan Çalhanoğlu: "Zlatan Ibrahimovic, Türkçe biliyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu: 'Zlatan Ibrahimovic, Türkçe biliyor' - Son Dakika Spor

Hakan Çalhanoğlu: "Zlatan Ibrahimovic, Türkçe biliyor"

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | İtalya Serie A takımlarından Milan'da oynayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'i Alman Bild gazetesine anlattı.

Hakan Çalhanoğlu:

Spor Arena Dış Haber | İtalya Serie A takımlarından Milan'da oynayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'i Alman Bild gazetesine anlattı.


İsveçli golcünün Türkiye ile yakından ilgilendiğini ve Türkçe bilmesine şaşırdığını söyleyen Hakan, şu sözleri kullandı;


"Ibrahimovic, bana çok sayıda Türk arkadaşı olduğunu söyledi. Türk insanını sıcakkanlı olmalarından dolayı çok seviyor. Birkaç kelime Türkçe biliyor olmasına çok şaşırdım. Mesela Türkçe olarak 'Nasılsın?' diyebiliyor. Ayrıca Türkçe şarkıları da çok seviyor. Benimle ve ülkemle bu kadar ilgili olmasına çok sevindim."


Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Ibrahimovic, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:18 
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