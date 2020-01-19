Spor Arena Dış Haber | İtalya Serie A takımlarından Milan'da oynayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'i Alman Bild gazetesine anlattı.



İsveçli golcünün Türkiye ile yakından ilgilendiğini ve Türkçe bilmesine şaşırdığını söyleyen Hakan, şu sözleri kullandı;



"Ibrahimovic, bana çok sayıda Türk arkadaşı olduğunu söyledi. Türk insanını sıcakkanlı olmalarından dolayı çok seviyor. Birkaç kelime Türkçe biliyor olmasına çok şaşırdım. Mesela Türkçe olarak 'Nasılsın?' diyebiliyor. Ayrıca Türkçe şarkıları da çok seviyor. Benimle ve ülkemle bu kadar ilgili olmasına çok sevindim."



