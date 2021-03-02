Hakan Çalışkan: "Bu maçı unutmak zorundayız artık" - Son Dakika

Hakan Çalışkan: "Bu maçı unutmak zorundayız artık"

02.03.2021 22:16
Hakan Çalışkan:

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, galibiyet için ellerinden geleni yaptıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirterek, "Bu maçı unutmak zorundayız artık" dedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, galibiyet için ellerinden geleni yaptıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirterek, "Bu maçı unutmak zorundayız artık" dedi.

Yeni Malatyaspor teknik sorumlusu Hakan Çalışkan, ligin en fazla pas yapan takımının Beşiktaş olduğunu belirterek, "Bu bizim için sürpriz olmadı pas yüzdesi olarak. Fakat hafta içi çalışmalarımızda özellikle Atiba'nın savunma arkasına koşular yapacağını söyledik ve bunun için gerekli önemleri aldık. Fakat yerden gelen sızma bir pas ile bir ofsayt beklentisi vardı ama gerideki oyuncumuz ofsaytı bozmuştu. Mustafa'nın maçın başında kaçırdığı net bir pozisyon var. O da kaleci Utku'nun ayağıyla yaptığı bir refleks oldu, kurtardı ve 1 golden olduk. Zaman zaman 1-0'dan sonra pozisyonlarımız oldu. Bunlardan bir tanesini değerlendirseydik belki de maç 1-1 bitecekti. Çok istedik maçtan puan veya puanlar almak oyuncu arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz ile. Ellerinden geleni yaptılar, iyi bir mücadele ettiklerine inanıyorum. Bazen bu tür maçlarda pozisyonları veya pozisyonu değerlendiren takımın galip geldiği bir müsabaka oldu" dedi.

Bundan sonra önlerindeki Denizlispor maçına bakacaklarını ifade eden Çalışkan, "Bu maçı unutmak zorundayız artık. Taraftarlarımızdan, camiamızdan bu maçla alakalı özür diliyoruz. Ama şu var; oyuncu kardeşlerimizin gösterdiği mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Özellikle hakeminde zaman zaman içerisinde bir baskıdan dolayı bazı kararlarında eşitlik anlamında sıkıntılar yaşadığını gördük ama sonuçta Beşiktaş'ı tebrik etmekten başka söyleyecek bir şey yok" diye konuştu. - MALATYA

Hakan Çalışkan: Bu maçı unutmak zorundayız artık

Yeni Malatyaspor, Hakan Çalışkan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Çalışkan: 'Bu maçı unutmak zorundayız artık' - Son Dakika Spor


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