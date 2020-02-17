Hakan Can: "Anlamlı ve hayati bir galibiyet aldık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakan Can: 'Anlamlı ve hayati bir galibiyet aldık' - Son Dakika Spor

Hakan Can: "Anlamlı ve hayati bir galibiyet aldık"

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Gümüşhanespor galibiyetinin sevincini yaşadıklarını bildirdi.

Hakan Can:

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Gümüşhanespor galibiyetinin sevincini yaşadıklarını bildirdi.


Saha ve taraftarlarının önünde konuk ettikleri Gümüşhanespor'u 3-1 mağlup ederek, camia olarak moral bulduklarını ifade eden Can, "İkinci yarıya iyi başlayamadık. Üst üste aldığımız istemediğimiz sonuçlar hedeflediğimiz Play-off yarışından uzaklaştırdı. Klasmanda ise tehlikeli bölgeye geriletti. Gümüşhanespor karşılaşmasını kötü gidişata son vermek adına hedef koyduk. Rakibimiz ne kadar da kümede kalma mücadelesi verse de onlarda Tarsus'a puan ve puanlar hedefi ile geldi. Zor maç oldu. Öne geçtiğimiz müsabakada rakibimiz 1-1'lik beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında ise 2-1'lik skoru yakalayarak soyunma odasına avantajlı girdik. 2. Yarı ise farkı daha da açabilecek pozisyonlar bulduk. Bir golümüz ofsayt gerekçesiyle verilmedi. 3-1'i yakaladığımız dakikadan sonra oyuna hakim olan taraf olduk. Maç sonunda ise sahadan 3 puanı 3 golle aldık" diye konuştu.


Kötü gidişata son vererek şeytanın bacağını kırdıklarını ifade eden Can, "Galibiyette emeği geçen teknik ekip ve oyuncularımızı kutluyorum. Takımına inanan, tribünde yerine alarak yalnız bırakmayarak destek veren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Tarsus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
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