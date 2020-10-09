Hakan Canan Can: "98 yılın haklı gururunu yaşıyoruz"

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinde Tarsus İdman Yurdu, 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

1923 yılında kurulan Tarsus İdman Yurdu'nda emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür eden Yönetim Kurulu İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, 98. kuruluş yıl dönümüne girmenin haklı gururunu ve onurunu yaşadıklarını bildirdi.

Basın Sözcüsü Can, konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyetle yaşıt Tarsus İdman Yurdu'muz 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren takımımız 1923 yılından bu yana birçok önemli başarılara imza atmıştır. Tarsus'umuz ve Mersin'imizi temsilen 5 memleket sevdalısı gencin yaktığı meşale 98 yıl geçmesine rağmen hale yanmakta ve aynı heyecanla dimdik ayaktadır. Tarsus futboluna, gençliğine hizmet adına Türk futboluna sayısız oyuncular kazandıran, şampiyonluklara imza atan Tarsus İdman Yurdu'muza şimdiye kadar başkanlık, yöneticilik, teknik direktörlük, futbolculuk ile kulübümüzde çalışmış herkese teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi katkılarda bulunan tüm Belediye Başkanlarına ve iş adamlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 1923 yılından bu yana dimdik ayakta olan Tarsus İdman Yurdu'muzu Cumhuriyetimizle yaşıt çınarımızı layık olduğu yere taşımanın gayreti ve mücadelesi içerisindeyiz." - MERSİN