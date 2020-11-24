Hakan Canan Can: "Kupa maçına hazırız"
24.11.2020 09:41
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, çarşamba günü İstanbulspor ile deplasmanda oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasına hazır olduklarını bildirdi.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, çarşamba günü İstanbulspor ile deplasmanda oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasına hazır olduklarını bildirdi.
Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın destekleriyle oyunculara, teknik ekip ve personele alacaklarına mensuben para dağıttıklarına bildiren Hakan Canan Can, İstanbulspor maçına moralle çıkacaklarını kaydetti.
Ligde son iki haftada istemedikleri sonuçlar elde ettikleri için üzüldüklerini belirten Can, İstanbulspor maçını kazanarak bir üst tura yükselmelerinin sürpriz olmayacağını, teknik ekip ve oyunculara güvendiklerine dikkat çekti. - MERSİN
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