Hakan Çavuşoğlu'ndan Dağder'e ziyaret
7 saat önce
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneğini (Dağder) ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:32 Kaynak: İHA
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu
, Bursa
'da Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneğini (Dağder) ziyaret etti.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da Dağder'in yeni Başkanı Yaşar Türk
ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Dağder binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katılan Çavuşoğlu, burada yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.
Çavuşoğlu'na, Dağ ilçelerini Bursa'ya bağlayan yolun bir an önce tamamlanması, dağ ilçelerinin kalkınma öncelikli bölge olması ve Dağder'in kamu yararına çalışan dernek olması konusunda talepler aktarıldı. - BURSA
İşçileri Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 3'ü Ağır, 10 Yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz
Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var
CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı