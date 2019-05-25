Son Dakika Haberleri: Hakan Çavuşoğlu'ndan Dağder'e ziyaret

Hakan Çavuşoğlu'ndan Dağder'e ziyaret

7 saat önce

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneğini (Dağder) ziyaret etti.

Hakan Çavuşoğlu'ndan Dağder'e ziyaret, System.String[]
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneğini (Dağder) ziyaret etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da Dağder'in yeni Başkanı Yaşar Türk ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Dağder binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katılan Çavuşoğlu, burada yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Çavuşoğlu'na, Dağ ilçelerini Bursa'ya bağlayan yolun bir an önce tamamlanması, dağ ilçelerinin kalkınma öncelikli bölge olması ve Dağder'in kamu yararına çalışan dernek olması konusunda talepler aktarıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:32 Kaynak: İHA
Yaşar Türk, Bursa, Hakan Çavuşoğlu, Güncel
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