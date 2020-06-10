Hakan Çavuşoğlu, Yargıtay Başkanı Akarca'yı ziyaret etti - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu beraberindeki Alt Komisyon Başkanları AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile birlikte Yargıtay Başkanı Mehmet Karaca'yı makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu. Çavuşoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Alt Komisyon Başkanlarımız ile birlikte Yargıtay Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yargıtay Başkanımıza bu zor ve meşakkatli görevinde kolaylıklar ve başarılar diledik." dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'da Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve Alt Komisyon Başkanları Radiye Sezer Katırcıoğlu, Hüseyin Yayman ve Atay Uslu'ya teşekkür etti. - BURSA