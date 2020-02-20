Hakan Demir ile Burak Gören,

FIBA Şampiyonalar Ligi'nde yoluna son 16 turunda devam eden Türk ekiplerinden Teksüt Bandırma'nın başantrenörü Hakan Demir ile Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, "yılın koçu" adayları arasında gösterildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Teksüt Bandırma Başantrenörü Hakan Demir, ERA Nymburk Başantrenörü Oren Amiel, Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, Filou Oostende Başantrenörü Dario Gjergja, Iberostar Tenerife Başantrenörü Txus Vidoretta, Casademont Zaragoza Başantrenörü Porfirio Fisac ve Hapoel Jerusalem Başantrenörü Oded Katash, "yılın koçu" adayları olarak duyuruldu.

Teksüt Bandırma Başantrenörü Hakan Demir, ERA Nymburk Başantrenörü Oren Amiel ve Hapoel Jerusalem Başantrenörü Oded Katash'ın ise adaylar arasında en favori üç isim olduğu vurgulandı.

Yılın başantrenörünün, genellikle Dörtlü Final'e yükselen takımlar içinden seçildiği, Hakan Demir'in organizasyondaki en genç kadroyla zorlu gruptan play-off etabına kaldığı belirtildi.