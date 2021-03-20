Hakan Demir: Maçı hak ettik - Son Dakika

Hakan Demir: Maçı hak ettik

20.03.2021 16:14
Hakan Demir: Maçı hak ettik, System.String[]

Yoğun maç programı içerisinde değerli bir galibiyet aldıklarını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, "Maçın başından sonuna kadar çok iyi savunma yaparak, beraber hücum ederek maçı hak ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Yoğun maç programı içerisinde değerli bir galibiyet aldıklarını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, "Maçın başından sonuna kadar çok iyi savunma yaparak, beraber hücum ederek maçı hak ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi 25'inci haftasında deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 101-76 mağlup ederek bu sezonki 15'inci galibiyetini alan TOFAŞ'ta Başantrenör Hakan Demir ve oyunculardan Jeremy Simmons karşılaşma sonrası yayıncı kuruluş Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir maç maratonunda olduklarını belirten Demir, "Bu yoğun maç programı içerisinde Fethiye deplasmanında değerli bir galibiyet aldık. Üst üste deplasman maçları oynuyorduk. Bizim açımızdan önemliydi. Fethiye'yi de tebrik ediyorum, mücadelelerine devam ediyorlar. Takımımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar çok iyi savunma yaparak, beraber hücum ederek maçı hak ettiler. Yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.JEREMY SIMMONS: İYİ MÜCADELE ETTİKFethiye karşısında 14 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynayan Jeremy Simmons ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için önemli bir maçtı. İyi oynamamız gerekiyordu. İyi mücadele ettik. Sahaya enerji koyduk. İtalya deplasmanından sonra bizim için zor bir maçı geride bırakıp buraya geldik. İyi oynadık, güzel mücadele ettik. Önümüzde önemli maçlar var. O yüzden bu maçı kazanmak bizim için güzel oldu. Herkes elinden geleni yaptı. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız."


Hakan Demir: Maçı hak ettik
Hakan Demir: Maçı hak ettik
Hakan Demir: Maçı hak ettik

Tivibu Spor, Hakan Demir, basketbol, Fethiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hakan Demir: Maçı hak ettik - Son Dakika Spor


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