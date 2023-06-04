Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a dünyadan tebrik mesajları - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a dünyadan tebrik mesajları

04.06.2023 00:36

Yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Hakan Fidan'a, Uzun yıllar MİT Başkanlığı görevini yürüten isim dünyadan tebrik mesajları aldı. Azerbaycan, KKTC, Fransa, İsveç Ukrayna ve Estonya Hakan Fidan'a tebrik mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. MİT Başkanı Hakan Fidan'a yeni dönemde Dışişleri Bakanlığı görevi verildi. Alınan karar sonrası birçok ülke Fidan için tebrik mesajları attı.

"KARDEŞLİK VE İTTİFAK İLİŞKİLERİNİN GÜÇLENECEĞİNE EMİNİM"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Kardeş Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı olarak atanan Sayın Hakan Fidan'ı canı gönülden kutluyor, kendisine bu onurlu görevde başarılar diliyorum! Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve ittifak ilişkilerinin daha da güçleneceğine eminim." paylaşımı yaptı.

Yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Hakan Fidan'a dünyadan tebrik mesajları

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN TÜRKÇE MESAJ

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Hakan Fidan için hem Türkçe hem de Fransızca tebrik mesaj attı. Colonna, "Barış ve bölgesel istikrar, NATO bünyesindeki diyalog ve küresel sorunlar gibi alanlar başta olmak üzere arasındaki işbirliğini sürdürmek için yakında görüşmek üzere." dedi.

Yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Hakan Fidan'a dünyadan tebrik mesajları

KKTC'DEN TÜRKİYE YÜZYILI MESAJI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Türkiye Yüzyılı mesajıyla kutladı. Ertuğruloğlu, "Anavatan Türkiye Dışişleri Bakanı Sn. Hakan Fidan'a görevinde başarılar diliyorum. Ulusal davamızın ileriye götürülmesinde kararlılıkla yola devam edileceği yönündeki inancım tamdır. 'Türkiye Yüzyılı' hayırlı olsun." dedi.

Yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Hakan Fidan'a dünyadan tebrik mesajları

İSVEÇ'TEN TEBRİK

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de Hakan Fidan'ı tebrik etti ve "Yeni Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan'a çok tebrikler İsveç ve Türkiye arasında iyi bir iş birliğini dört gözle bekliyorum" dedi.

Yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Hakan Fidan'a dünyadan tebrik mesajları

UKRAYNA'DAN TÜRKÇE MESAJ

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından Türkçe paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Değerli dostum ve Ukrayna'nın büyük müttefiki sayın Hakan Fidan'ı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak atanması vesilesiyle tebrik ediyorum. Bölgemize adil ve kalıcı barış getirme taahhüdünüz için minnettarım. Ülkenizin gelişimi için yapacağınız çalışmalarda size güç ve başarılar diliyorum. Bu olağanüstü görevde size bol şans dilerim."

ESTONYA DA TEBRİK ETTİ

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ise Twitter'dan Fidan'ı tebrik ederek "Türkiye, müttefikimiz ve sizinle çalışmak için sabırsızlanıyoruz." mesajını paylaştı.

Yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Hakan Fidan'a dünyadan tebrik mesajları
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Hakan Fidan, Politika, Güncel, Son Dakika

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