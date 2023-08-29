''Bakanım sesini duyayım'' diyen vatandaşa, Hakan Fidan'dan yanıt gecikmedi - Son Dakika

''Bakanım sesini duyayım'' diyen vatandaşa, Hakan Fidan'dan yanıt gecikmedi

Son Güncelleme: 29.08.2023 16:01

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erzurum'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Fidan'a bir vatandaş ''Bakanım sesini duyayım'' diyerek seslendi. Fidan ise gülümseyerek ''Selamünaleyküm, Allah'a emanet olun'' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erzurum'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Attığı her adımda kalabalıkla karşılaşan Fidan, bir vatandaşın "Sesini duyalım bakanım" sözlerine kayıtsız kalamadı. Bakan Fidan vatandaşa el sallayarak "Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.

VALİLİĞE GİTTİ

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Fidan, Erzurum Havalimanı'nda Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, belediye başkanları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Havalimanı çıkışında Erzurum bar ekibinin gösteri sunmasının ardından Bakan Fidan, göreve yeni atanan Vali Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek başarı diledi, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Fidan, burada partililerle bir araya geldi.

"BÜYÜK BİR KAZANIMLA DÖNECEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Fidan, buradaki konuşmasında, yeni görevine başladıktan sonra ilk şehir ziyaretini Erzurum'a yapmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Kentte sıcak bir şekilde karşılandığını belirten Fidan, şöyle konuştu: "Bugün burada ildeki arkadaşlarımızla hem ilin durumunu görüşeceğiz hem de ülkemize ve temel meselelerimize ilişkin görüş alışverişinde bulunacağız. Cumhurbaşkanı'mızın Erzurum'daki vatandaşlarımıza mesajlarını ileteceğiz. Kabine olarak birçok alanda milletimiz için neler yapıyoruz, onları anlatma ve paylaşma imkanımız olacak. Aynı zamanda benim konum olan dış politika ve genel stratejik konularla ilgili, görevlerimizle ilgili neler yapıyoruz, memleketimizin şu anda içinde bulunduğu coğrafyada karşı karşıya kaldığı sıcak ve önemli konulardaki pozisyonlarımız nelerdir, hangi konu ne şekilde ilerliyor, onları halkımızla vatandaşlarımızla teşkilat mensuplarımızla hasbihal etme imkanımız olacak. Tabii biz de vatandaşlarımızın genel yorumlarını, fikirlerini ve eleştirilerini büyük bir memnuniyetle alıp verimli bir ziyareti tamamlayıp büyük bir kazanımla geri döneceğiz."

Fidan, açıklamasının ardından partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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Son Dakika Sosyal Medya ''Bakanım sesini duyayım'' diyen vatandaşa, Hakan Fidan'dan yanıt gecikmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Bakanım sesini duyayım'' diyen vatandaşa, Hakan Fidan'dan yanıt gecikmedi - Son Dakika
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