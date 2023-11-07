Canlı yayınında ilginç anlar! Hakan Fidan ile Blinken'ın tokalaşmasından olay başka yerlere gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde Blinken'ı karşılayan Bakan Fidan'ın, ABD'li mevkidaşının sarılmak istemesine karşın sadece elini sıkarak selamlaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayın yankıları sürerken bu konuyu enine boyuna işleyen CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar yaşandı.

SUNUCUDAN DESTEK İSTEDİ

Yayına konuk olan Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, ekran başındakilere olanı biteni daha iyi anlatmak için sunucudan destek istedi. Bu talebi geri çevirmeyen sunucunun da olaya müdahale olmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı.