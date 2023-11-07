 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Canlı yayınında ilginç anlar! Hakan Fidan ile Blinken'ın tokalaşmasından olay başka yerlere gitti - Son Dakika

Canlı yayınında ilginç anlar! Hakan Fidan ile Blinken'ın tokalaşmasından olay başka yerlere gitti

Son Güncelleme: 07.11.2023 14:59

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın sarılma hamlesini boşa çıkarıp sadece elini sıktı. Olayın yankıları sürerken CNN Türk canlı yayınında sunucu ile Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak o anları canlandırdı. Bu esnada ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde Blinken'ı karşılayan Bakan Fidan'ın, ABD'li mevkidaşının sarılmak istemesine karşın sadece elini sıkarak selamlaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayın yankıları sürerken bu konuyu enine boyuna işleyen CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar yaşandı.

Hakan Fidan ile Blinken'ın canlandırıldığı yayında ilginç anlar yaşandı

SUNUCUDAN DESTEK İSTEDİ

Yayına konuk olan Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, ekran başındakilere olanı biteni daha iyi anlatmak için sunucudan destek istedi. Bu talebi geri çevirmeyen sunucunun da olaya müdahale olmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Hakan Fidan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canlı yayınında ilginç anlar! Hakan Fidan ile Blinken'ın tokalaşmasından olay başka yerlere gitti - Son Dakika


Son Dakika
17:31 İngiltere, Orta Doğu'da barış ve istikrarı destekleyecek
17:22 Ömer Çelik apar topar yayını terk etti: Arkadaşlar ara vermemiz lazım
17:14 İngiltere'de istediği zammı alamayan Amazon çalışanları greve gitti
16:36 Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı! 1 kişi vuruldu
16:37 Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 4 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına savcılık itiraz etti
16:28 Doktorların e-imzaları çalınarak uyuşturucu satışı yapıldı
16:17 Bağımlılıkla mücadele eden oyuncu Evan Ellingson, rehabilitasyon merkezinde ölü bulundu
16:08 Galatasaray'da sakatlığı bulunan Muslera, Bayern Münih kafilesinde yer aldı
15:59 Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: 12 esiri bırakmak istedik, İsrail engel oldu
15:55 Seçimden önceki videosu dolaşıma girdi! AK Parti rozetini takan Hatipoğlu'nu zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2023 17:44:31. #1.13#
SON DAKİKA: Canlı yayınında ilginç anlar! Hakan Fidan ile Blinken'ın tokalaşmasından olay başka yerlere gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement