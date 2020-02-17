Hakan Hadi Kadıoğlu'nun 'Bir Pasin Kitabı' çıktı - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'nun 'Bir Pasin kitabı' çıktı.



Pasinler Belediyesi tarafından bastırılan ve Pasinler Belediyesi'nin İlk yayını olan kitapta Pasinler'in tarihsel coğrafya yapısı, Pasin Yolları, Pasin'in Bey Mezarları, Pasin Mirza Bey Kaplıcası: Büyük Çermik, Kargapazarı'nın Stratejik Önemi, Pasin'in Kara Günleri: Gide de Gelmeye Zalim Seneler, Çocukluğumun Pasinleri: Birkaç Mekan Birkaç İnsan, İki Tanık Bir Deprem: 1924 Hasankale Depremi, Çermik Adetleri: Pasinler'de Çermik Unsuru Etrafında Oluşmuş Adetler, Bir Kültürel Kalıt Hamamtası, Pasin Mesireleri, Türk Dünyası Bağlantılı Pasin Coğrafyası Halk İnançları, Pasinde Geziler gibi konular yer alıyor.



Kadıoğlu'nun yıllar süren araştırma, gezi, yerinde tespit ve doğrulama çalışmaları sonucunda yazdıklarından oluşan, kapak tasarımı Erzurum'un güzide ve mümtaz grafikerlerinden Orhan Ardahanlı'nın eseri olan 'Bir Pasin Kitabı' projesi yayımını destekleyen Pasinler Belediyesi'nin kültürel etkinliğinde önemli bir yere sahip olacak. - ERZURUM