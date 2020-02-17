Hakan Hadi Kadıoğlu'nun 'Bir Pasin Kitabı' çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakan Hadi Kadıoğlu'nun 'Bir Pasin Kitabı' çıktı - Son Dakika

Hakan Hadi Kadıoğlu'nun 'Bir Pasin Kitabı' çıktı

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'nun 'Bir Pasin kitabı' çıktı.

Hakan Hadi Kadıoğlu'nun 'Bir Pasin Kitabı' çıktı, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'nun 'Bir Pasin kitabı' çıktı.


Pasinler Belediyesi tarafından bastırılan ve Pasinler Belediyesi'nin İlk yayını olan kitapta Pasinler'in tarihsel coğrafya yapısı, Pasin Yolları, Pasin'in Bey Mezarları, Pasin Mirza Bey Kaplıcası: Büyük Çermik, Kargapazarı'nın Stratejik Önemi, Pasin'in Kara Günleri: Gide de Gelmeye Zalim Seneler, Çocukluğumun Pasinleri: Birkaç Mekan Birkaç İnsan, İki Tanık Bir Deprem: 1924 Hasankale Depremi, Çermik Adetleri: Pasinler'de Çermik Unsuru Etrafında Oluşmuş Adetler, Bir Kültürel Kalıt Hamamtası, Pasin Mesireleri, Türk Dünyası Bağlantılı Pasin Coğrafyası Halk İnançları, Pasinde Geziler gibi konular yer alıyor.


Kadıoğlu'nun yıllar süren araştırma, gezi, yerinde tespit ve doğrulama çalışmaları sonucunda yazdıklarından oluşan, kapak tasarımı Erzurum'un güzide ve mümtaz grafikerlerinden Orhan Ardahanlı'nın eseri olan 'Bir Pasin Kitabı' projesi yayımını destekleyen Pasinler Belediyesi'nin kültürel etkinliğinde önemli bir yere sahip olacak. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Pasinler, Kadıoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ev kadınları internet bağımlısı oldu
Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde hasarlı bina çöktü Son dakika: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Uyuyan baloncuya yapılan alevli şaka az kalsın ölümüne sebep oluyordu

Son Dakika Haberleri
15:55 Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor
15:53 Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi
15:41 Hadise, kendisini silen Aslı Enver'e cevap verdi!
15:16 Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 16:46:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakan Hadi Kadıoğlu'nun 'Bir Pasin Kitabı' çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]