Hakan Han Özcan: "2019'un son dokuz ayına bakıyoruz; Ankara'da bir tane park yapılmadı, trafik... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakan Han Özcan: '2019'un son dokuz ayına bakıyoruz; Ankara'da bir tane park yapılmadı, trafik... - Son Dakika

Hakan Han Özcan: "2019'un son dokuz ayına bakıyoruz; Ankara'da bir tane park yapılmadı, trafik...

6 saat önce

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın konuşması ANKARA - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın konuşması ANKARA - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, basın toplantısı düzenledi. (3)

Hakan Han Özcan: 2019'un son dokuz ayına bakıyoruz; Ankara'da bir tane park yapılmadı, trafik...

Hakan Han, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:53 Kaynak: AA
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