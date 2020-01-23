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Hakan Han Özcan: "2019'un son dokuz ayına bakıyoruz; Ankara'da bir tane park yapılmadı, trafik...
6 saat önce
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın konuşması ANKARA - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:53 Kaynak: AA
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın konuşması ANKARA - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, basın toplantısı düzenledi. (3)
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