Hakan Ka ile 1 Dakikada Kazan Yarışmaları Park Afyon'da Hediyeler Dağıttı

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş tarafından yönetilen Park Afyon AVM yine Afyon'da bir ilki gerçekleştirdi.

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş tarafından yönetilen Park Afyon AVM yine Afyon'da bir ilki gerçekleştirdi.



Hakan KA ile 1 Dakikada Kazan konsepti ile TV programında izlenen oyunlar, Türkiye'de ilk kez Park Afyon AVM'de ziyaretçiler ile oynandı. 29 - 30 Aralık tarihlerinde gerçekleşen etkinliğe, aynı gün içerisinde tek seferde 200 ? ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerimiz katıldı. Katılımcılar arasından yapılan çekilişle yarışmacılar belirlendi. Eleme usulü gerçekleşen yarışmalarda, ziyaretçiler kaybetseler bile hediyesiz dönmedi. Gram altın, yarım altın, elektrik süpürgesi, televizyon gibi hediyelerin yanı sıra günün kazananlarına son model laptop hediye edildi.



Kafaya balon yarışmasında, aynı zamanda günün kazananı olan ziyaretçi, 53 balon patlatarak TV programındaki rekoru geçti. Ayrıca bir kadın ziyaretçi de aynı oyunu oynayan ilk ve tek kadın yarışmacı olarak cesaretiyle takdir kazandı. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

MasterChef Yarışmacısı Tuğçe Sökesoğlu, Reyting Rekortmeni Dizide Rol Aldı

Türkiye'den Tarihi Rekor! 2018'de Bor Madeninden 1 Milyar Doları Aşkın Gelir Sağlandı

ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor

Klibindeki Eşcinsel Gönderme Hatırlatılan Emel Müftüğlu'ndan İtiraf: Cinsel Yönelimim Allah'la Benim Aramdadır