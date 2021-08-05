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Hakan Karaahmet: "Emre Akbaba ile ilgili bir çalışmamız yok, Emre Taşdemir'e talebimiz var" - Son Dakika

Hakan Karaahmet: "Emre Akbaba ile ilgili bir çalışmamız yok, Emre Taşdemir'e talebimiz var"

05.08.2021 20:34

- Hakan Karaahmet: "Emre Akbaba ile ilgili bir çalışmamız yok, Emre Taşdemir'e talebimiz var" Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: "Giresunspor doğru zamanda doğru futbolcuyu alacak" Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, doğru zamanda doğru transferi yapacaklarını söyledi.

- Hakan Karaahmet: "Emre Akbaba ile ilgili bir çalışmamız yok, Emre Taşdemir'e talebimiz var"

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet:

"Giresunspor doğru zamanda doğru futbolcuyu alacak"

İSTANBUL - Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, doğru zamanda doğru transferi yapacaklarını söyledi. Başkan Karaahmet, Galatasaray'dan Emre Akbaba ile ilgili çalışmalarının olmadığını fakat Emre Taşdemir'e talepleri ve istekleri olduğunu söyledi.

Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor ile Koçel Çelik arasında forma sponsorluk imza töreni İstanbul'da bir hotelde düzenlendi. Törene Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ile Koçel Yönetim Kurulu Başkanı Metin Koç katıldı.

Kendisinin Giresunlu olduğunu ve memleketinin takımına destek vermekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Metin Koç, "Koçel olarak Giresunspor'la yollarımız 2014 yılında kesişti. Giresunspor tarihinde kendi ayağıyla, isteğiyle giden belki de ilk sponsor benim. 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkma başarısını Hakan başkan kısmet oldu. Amerikan'dan Almanya'ya Giresun'dan İstanbul'a kadar hemşerilerinin ruhunu okşadığını için teşekkür ederim. Asıl zorluk bundan sonra başlıyor. Hep beraber bu sezon takıma bundan önce olmadığı kadar sahip çıkmak zorundayız. Bu sene ligi inşallah iyi bir yerde bitiririz. Ligi iyi yerde bitirmek için bunca emek verildi" diye konuştu.

Bu anlaşmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek Karaahmet, "Metin Koç, Giresunspor'un her zaman yanında olmaya çalıştı. Teşekkür ediyorum. Spor camiasında sponsor eksikliği ve ihtiyacı çok fazla. Sponsorlar olmazsa futbol olmayacak gibi bir durum var. Federasyondaki gelirler ve yan gelirler yeterli değil. Geriye kalan diğer kalemler. Milyonları futbolla mutlu edebilirsiniz. Çok fazla Giresunlu var, nereye gitsek görüyoruz. Bu insanları mutlu edecek kulübümüzü desteklemek çok önemli. Camialar bunlarla var olacaklar. Bizim gibi il takımlarının o şehrin yetiştirdiği iş adamlarına ihtiyacı var. Bu yüzden Metin beye teşekkür ediyorum. Geçen sene sponsorlarımızı mahcup etmedik. Onlar da çok mutlu oldular" şeklinde konuştu.

"Giresunspor doğru zamanda doğru futbolcuyu alacak"

Transfer süreciyle ilgili sorular ilgili ise Hakan Karaahmet, "Giresunspor geçen sene transferi nasıl yaptıysa bu sene de o şekilde yapıyor. Bizim bir planımız var. Bu plandan şaşmadan devam ediyoruz. Sürecin yavaşlığından dolayı şikayetler olabilir ama kulüp başkanlarının attığı imzalar ve verdiği rakamlar kulübün geleceğini karartıyor. Bunun için dikkatli olmalıyız. Giresunspor doğru zamanda doğru futbolcuyu alacak. Planlarımız doğru bir şekilde devam ediyor. Flavio kampımıza katıldı. Diabate'nin de bugün, yarın Giresun'a gelmesini bekliyoruz. Kadronun yaklaşık yüzde 80'ini oluşturduk. Geçen sene ne yapıyorsak bu sene de aynısını yapacağız" dedi.

Galatasaraylı futbolcular Emre Akbaba ve Emre Taşdemir'i transfer etmek isteyip istemediklerinin sorulması üzerine ise Başkan Hakan Karaahmet, "Emre Akbaba ile ilgi ilgili bir çalışmamız ve talebimiz yok. Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Emre Taşdemir ile ilgili bir talebimiz ve isteğimiz var. Transferi sonuçlandırabilecek miyiz biliyoruz. Galatasaray tarafının o konuda karar vermesi lazım. Onların kararı bekleyeceğiz ondan sonraki süreçte takip ettiğimiz transferlerden bir tanesi. Takımımıza katabilirsek mutlu olacağız" diye cevap verdi.

Hakan Karaahmet: Emre Akbaba ile ilgili bir çalışmamız yok, Emre Taşdemir'e talebimiz var
Hakan Karaahmet: Emre Akbaba ile ilgili bir çalışmamız yok, Emre Taşdemir'e talebimiz var
Hakan Karaahmet: Emre Akbaba ile ilgili bir çalışmamız yok, Emre Taşdemir'e talebimiz var
Hakan Karaahmet: Emre Akbaba ile ilgili bir çalışmamız yok, Emre Taşdemir'e talebimiz var

Hakan Karaahmet, Emre Taşdemir, Giresunspor, Emre Akbaba, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Karaahmet: 'Emre Akbaba ile ilgili bir çalışmamız yok, Emre Taşdemir'e talebimiz var' - Son Dakika Spor


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