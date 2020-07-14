Hakan Karaahmet, Giresunspor başkan adayı oldu - Son Dakika

Hakan Karaahmet, Giresunspor başkan adayı oldu

TFF 1. Lig'de play-off şansını kaybederek sportif olarak kötü günler geçiren, maddi açıdan da dar boğazda olan Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı alındı.

TFF 1. Lig'de play-off şansını kaybederek sportif olarak kötü günler geçiren, maddi açıdan da dar boğazda olan Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı alındı. Yeşil-beyazlı kulüpte 1-8 Ağustos tarihlerinde başkanlık seçimi yapılacak.

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Kongre öncesinde ilk aday resmen açıklandı. Yeşil beyazlı kulüpte geçmiş yıllarda genel kaptanlık ve sportif direktörlük yapan Hakan Karaahmet, yeni başkan adayı oldu.


Hakan Karaahmet, başkanlığa aday olduğunu şu sözlerle duyurdu:


"Sevgili Giresunlular ve Giresunspor sevdalıları; Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi'nde mücadele eden büyük sevdamız Giresunspor, sportif açıdan hak ettiği başarıları yakalayamadı. Maddi açıdan ise zor durumda. Takım büyük borç yükü altında, durumlar vahim, her geçen gün daha da kötüleşmeye devam ediyor.


İnsan iyi günde sevdiğinin yanında her zaman olur ancak önemli olan kötü gününde yanında olabilmektir. Tüm Giresunlular gibi bizlerin de Giresunspor'a karşı sorumluluklarımızın olduğunu iyi biliyoruz. Bu nedenle de büyük sevdamız Giresunspor için elimizi taşın altına koyuyoruz. Ben Hakan Karaahmet ve oluşacak yönetim kurulumuz ile birlikte Giresunspor'un yapılacak Olağanüstü Kongresinde başkanlığa aday olduğumu büyük bir gururla duyuruyorum. Giresunspor'da daha önce 3 dönem genel kaptanlık, sportif direktörlük gibi görevlerde bulundum. Camiayı yakından tanıyor ve dinamiklerini çok iyi biliyorum. Maddi olarak çöküş yaşayan Giresunspor'u gördükçe bize düşen ilk aşkımız takımımıza sahip çıkmaktır. Giresunspor, Giresun'un en büyük markasıdır, şehir ve vatandaşlarımız için her zaman ilk sıradadır. Kötü zamanlar geçiren sevdamız Giresunspor'un yeniden eski güzel ve başarılı günlerine dönmesi için tüm enerjim ile çalışmaya hazırım. Fındığın başkenti, kirazın ana vatanı Giresun, artık futbolun da beşiği olacak…"


Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Karaahmet, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:55 

Son Dakika Spor Hakan Karaahmet, Giresunspor başkan adayı oldu - Son Dakika Spor
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