Son Dakika Haberleri: Hakan Keleş: "Bir An Önce Üç Puan Alıp Rahatlamak İstiyoruz"

Hakan Keleş: "Bir An Önce Üç Puan Alıp Rahatlamak İstiyoruz"

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bir an önce üç puan alıp rahatlamak istediklerini söyledi.

Hakan Keleş:
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bir an önce üç puan alıp rahatlamak istediklerini söyledi.

Demir Grup Sivasspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleşen bugünkü çalışmada Teknik Direktör Hakan Keleş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kayserispor mağlubiyetinden dolayı yaşadıkları üzüntüyü dile getiren Keleş, bir an önce üç puan alarak rahatlamak istediklerini belirtti.

Keleş, "Bir an önce galibiyet alıp rahatlamamız gerekiyor. İnşallah Konya'da hak ettiğimiz bir galibiyet alacağız. Zorlu bir fikstürümüz var. Böyle bir fikstürde başlamıştım. Konya maçı ile devre bitiyor. Beşiktaş, Başakşehir, Rize... Bunlar zor deplasmanlar. Bu fikstürden biz ilk yarı güçlü çıktık. Ancak ikinci yarı puan almak daha zor. Rize biliyorsunuz ligin çok iyi bir takımı ama 7 tane gol yiyebiliyor. Zor maçlar, çok zor maçlar ama biz kadro kalitesi olarak bu işin altından kalkabilecek kapasitedeyiz. Eksiklerimizi de toparladık. Umarım Konya maçında hak ettiğimiz puanlar alırız" dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:11 Kaynak: İHA

Konya, Sivasspor, Hakan Keleş, Spor
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