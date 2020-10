Hakan Keleş: Boluspor galibiyetiyle araya moralli girmek istiyoruz

TFF 1'inci Lig takımlarından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, yarın oynayacakları Beypiliç Boluspor'u yenerek milli maç arasına daha moralli girmek istediklerini söyledi.

Keleş, yaptığı açıklamada, Beypiliç Boluspor maçına geçtiğimiz hafta deplasmanda kazandıkları Bursaspor maçının moraliyle hazırlandıklarını ifade etti. Günden güne uyum sorununun çözüldüğünü ve bu sorun ortadan kalktığında hedefleri olan bir üst lige çıkacaklarını kaydeden Keleş, "Takımımız günden güne daha iyi anlaşıyor. Birlikte geçirdikleri zaman neticesinde başlarda yaşadığımız uyum sorununu büyük oranda çözmüş bulunuyoruz. Bu uyum sorunu tamamen çözüldüğünde bir üst lig hedefimize ulaşabiliriz. Her maç olduğu gibi bu maçta da yoğun ciddiyet ve disiplinle tüm konsantrasyonumuzu Boluspor maçına yoğunlaştırdık. İç sahamızda alacağımız galibiyetle hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Her zaman söylediğimiz gibi lig uzun bir maraton. Bizler bu uzun yolda taraftarımızın desteğini her zaman hissediyoruz, biliyoruz ki taraftarımıza ve yeni stadımıza kavuştuğumuzda çok daha güçlü bir Giresunspor olacağız" dedi.

Keleş, Beypiliç Boluspor maçının ardından verilecek milli maç arasını en iyi şekilde değerlendireceklerini belirterek, "Boluspor maçının ardından yapılacak iki gün izinin ardından kampa girip bu süreci çok iyi değerlendireceğiz. Kadromuzdan 3'ü yabancı olmak üzere toplam 4 oyuncumuzu Milli Takımlarına gönderiyoruz" açıklamasını yaptı.