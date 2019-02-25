Son Dakika Haberleri: Hakan Keleş: "Bursaspor'un İçerideki Coşkusuna Karşılık Verirsek Puanla Döneriz"

Hakan Keleş: "Bursaspor'un İçerideki Coşkusuna Karşılık Verirsek Puanla Döneriz"

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bursaspor içeride taraftarıyla baskı kuran ve coşkulu oynayan bir takım. Biz de onların coşkusuna karşılık verirsek oradan puanla dönmeyi düşünüyoruz" dedi.

Hakan Keleş:
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bursaspor içeride taraftarıyla baskı kuran ve coşkulu oynayan bir takım. Biz de onların coşkusuna karşılık verirsek oradan puanla dönmeyi düşünüyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor mücadelenin hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Teknik Direktör Hakan Keleş idaresinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Eklem hareketleri ve egzersizleriyle devam eden antrenman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maça sona erdi.

"Bursaspor taraftarıyla baskı kuran ve coşkulu oynayan bir takım"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Keleş, ligde geçen hafta kaybedilen Antalyaspor maçının ilk yarısında kötü bir oyun sergilediklerini söyledi. Karşılaşmada 2-0'dan sonra takımın iyi bir reaksiyon verdiğini belirten Keleş, "Skoru 2-1'e getirdikten sonra beraberliği yakalayacak pozisyonları da bulduk. Bizim için içeride kötü bir maç oldu. Önümüzde Bursaspor maçı var. Ligde her maç zor geçiyor. Puan almak artık daha zor olacak. Bursaspor da ligde zor günler geçiriyor. Biz biraz daha rahat konumdayız ama zor bir maç olacak. Bursaspor içeride taraftarıyla baskı kuran ve coşkulu oynayan bir takım. Biz de onların coşkusuna karşılık verirsek oradan puanla dönmeyi düşünüyoruz" dedi.

Ligde son iki haftada alınan mağlubiyetlerin ardından takımın hedefinde sapma olup, olmadığının sorulması üzerine Hakan Keleş, "Son iki maçımızı alsaydık dördüncü sıraya kadar yükselecektik fakat istediğimiz sonuçları alamadık. Bundan sonra bir seri yakalarsak tekrar Avrupa hedefini kovalayabiliriz" diye cevap verdi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:29 Kaynak: İHA

Spor
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