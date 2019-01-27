Hakan Keleş: "Galip Gelmek İçin Her Şeyi Yaptık"
57 dakika önce
- Hakan Keleş: "Galip gelmek için her şeyi yaptık"SİVAS - D.G. Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, galip gelmek için her şeyi yaptıklarını belirti.
- Hakan Keleş
: "Galip gelmek için her şeyi yaptık"
SİVAS - D.G. Sivasspor
Teknik Direktörü Hakan Keleş, galip gelmek için her şeyi yaptıklarını belirti.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında D.G. Sivasspor ile Trabzonspor
karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlik ile sona erdi. Maçın ardından konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Gole kadar istediğimiz bir oyun vardı. Golü de attık. Ancak hemen gol anonsu yapılırken gol yememiz moral bozukluğuna neden oldu. Rakip de moral kazandı. Sondaki oyunda kazanabilirdik de kaybede bilirdik de. Üç puan alamadığımız için üzüntülüyüz. Fakat bir puan aldığımız için de mutlu sayılırız. Evimizde mağlup olmayan bir takımız. Galip gelmek için her şeyi yaptık. Geçtiğimiz hafta ki oyundan sonra iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Sonuçta puan puandır diye bakıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:29 Kaynak: İHA
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