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Hakan Keleş: "Genel olarak iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık" - Son Dakika

Hakan Keleş: "Genel olarak iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık"

19.02.2022 19:13

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Kayserispor maçının ardından, "Kötü bir gidişatımız vardı, devam ediyor.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Kayserispor maçının ardından, "Kötü bir gidişatımız vardı, devam ediyor. Değiştirmek istiyorduk bugün. Kaybedecek bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum" dedi.

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, oyunu iyi oynadıklarını ancak skora yansıtamadıklarını söyleyerek, "Kötü bir gidişatımız vardı, devam ediyor. Değiştirmek istiyorduk bugün. Kaybedecek bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Oyun genelinde üstün olduğumuz yönler vardı. Fakat bir taçtan, duran toptan yediğimiz gol bizi zora soktu. 2-0'ın üstesinden gelemedik bugün. Girdiğimiz pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik. Fakat verilen ve verilmeyen fauller bugün canımızı sıktı. Rakip 10 kişi kalabilirdi, stoperimiz 60 dakika sarı kartla oynadı. Genel olarak oyunu iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık" diye konuştu.

"Bulunduğumuz konumdan hiç memnun değiliz"

Göztepe maçının çok önemli olduğunun altını çizen Keleş, "Şimdi önümüzde Göztepe maçı var, ona hazırlanacağız. Bizim için çok önemli bir maç. Bu saatten sonra lig artık daralıyor. Bulunduğumuz konumdan hiç memnun değiliz. Düzeltecek gücümüz var. Oyunumuzu skora yansıttığımız zaman istediğimiz yerlere geleceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(Turan Bulut/İHA)

Hakan Keleş: Genel olarak iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık
Hakan Keleş: Genel olarak iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık
Hakan Keleş: Genel olarak iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık

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Hakan Keleş: 'Genel olarak iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık' Hakan Keleş: "Genel olarak iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık" SPOR Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından SPOR Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakan Keleş: 'Genel olarak iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık' - Son Dakika


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