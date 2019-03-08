Son Dakika Haberleri: Hakan Keleş: "Gol Yemeden Galip Geldiğimiz İçin Mutluyuz"

Hakan Keleş: "Gol Yemeden Galip Geldiğimiz İçin Mutluyuz"

46 dakika önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bugün güzel bir maçtı.

Hakan Keleş:
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bugün güzel bir maçtı. 3 maçlık kötü bir gidişatımız vardı onu çevirmek istiyorduk. Bu maç iyi bir skorla, gol yemeden iyi bir oyunla galip geldik mutluyuz. Oyuncularım müthiş bir birliktelik müthiş bir oyun sahaya koydular" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 maç sonra galip gelen Demir Grup Sivasspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Hakan Keleş müsabakayı değerlendirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Keleş, "Bugün güzel bir maçtı. 3 maçlık kötü bir gidişatımız vardı onu çevirmek istiyorduk. Bu maç iyi bir skorla, gol yemeden iyi bir oyunla galip geldik mutluyuz. Oyuncularım müthiş bir birliktelik müthiş bir oyun sahaya koydular. Onları çok tebrik ediyorum" dedi.

Mecburen santraforda Diabate'yi oynattığını ifade eden Keleş, "Kone'yi Fenerbahçe maçı için sakladık. Çok da hazır değildi zaten iki tane antrenman yaptı onun için bekledik" diye konuştu.

Hakem hakkında da değerlendirmelerde bulunan Keleş, "Biz mağlup olduğumuz zamanda hiçbir şekilde hakem hakkında yorum yapmadık. Bugün yapmak istiyorum galip geldiğim için değil ama müthiş bir yönetim sergilediler. Hakemlerin bize de hataları oluyor hiçbir zaman kulüp bünyesinde bunu yansıtmıyoruz. Bugün özellikle onları tebrik etmek istedim. Maçın her dakikasında iyi bir maç yönetti" şeklinde konuştu.

Gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak Keleş, "Bundan sonra her maç önemli 34 puanımız oldu. Malatya'yı ikili averajda da geçti. Bundan sonra ikili averaj da önemli şimdi Fenerbahçe maçı var, zor maç Fenerbahçe, içeride seyirciyle baskılı oynuyor. Zor durumda. Bizim için zor maç olacak ama biz deplasmanları özellikle İstanbul deplasmanlarını seven bir takımız, moral de kazandık. Eksikliklerimiz var, onları da aramıza katarsak, oradan da puan veya puanlarla döneceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Sivasspor, Hakan Keleş, Spor
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